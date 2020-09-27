1.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli kum pist yarışında Ateşadası, Fatihingülü, Şerife Abla, eküri destekli Küşi, Pişkin Kız ve Signora birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların çim pistteki yamaklara ait 5 şartlı yarışını istim üstündeki Sonemir'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki mukavemet yarışında Muammer Bey, Tek Dadaş ve Neyzen arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Gökçestar, Demirşah, Mezre ve Deniz Kurdu birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Maiden yarışta Mihri Baba ve Rasgele öne çıkan taylar. Kızım Rengin yeri olanlara.

6.AYAK: 15 handikap yarışında The Black Stallion, Şehriban, The Mailman, April Blessing ve Cool Image arasında düğüm çözülür.