1.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Yiğitbatuhan, Kral Bakırca, Bizim Reis ve Uçanbulut birincilik adaylarım.

2.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Şahin Han, Cavaradossi, Maicon, Lualua ve Cambaz arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışında Popular City, Mandalorhan ve Northern Sky çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: "Sıh Taha" koşusunda Orhunkaan, Başrol, Kalagay ve Hedefigör öne çıkan taylar. Yamaçbeyi sürprizde düşünülmeli.

5.AYAK: 5 şartlı yarışı uygun bir grup bulan Charlatan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Lord, Boztepebeyi ve Fahrenheit öncelikli isimler. Doru Yiğit yeri olanlara.İyi şanslar.