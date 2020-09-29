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Anasayfa Yazarlar Charlatan şanslı
Charlatan şanslı ERGUN ONARIR Charlatan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Yiğitbatuhan, Kral Bakırca, Bizim Reis ve Uçanbulut birincilik adaylarım.
2.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Şahin Han, Cavaradossi, Maicon, Lualua ve Cambaz arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışında Popular City, Mandalorhan ve Northern Sky çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: "Sıh Taha" koşusunda Orhunkaan, Başrol, Kalagay ve Hedefigör öne çıkan taylar. Yamaçbeyi sürprizde düşünülmeli.
5.AYAK: 5 şartlı yarışı uygun bir grup bulan Charlatan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Lord, Boztepebeyi ve Fahrenheit öncelikli isimler. Doru Yiğit yeri olanlara.İyi şanslar.

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