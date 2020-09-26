1.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Dorukrüzgar, Ildır Beyi, El Patron, Kara Mehmet, Wounded ve Yahyahan kapışması yaşanacak.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışında Şerif Ağa, Talantay, Mehmetzade, Ashünkar ve Sevdam çekişmesine Sinoplu Merve de katılabilir.
3.AYAK: Arapların maiden yarışında formunu geliştiren Akkuşbey ve Toygu birinciliğe yakın taylar.
4.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Çakırın Kızı, Sumatra, Riviera ve Şirinlady öncelikli isimler.
Mystical Victory yeri olanlara.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını istim üstündeki Yeşil Yol'un kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap çekişmesinde First Child, Forte Sarp ve Golden Torch öne çıkıyor.
Gallop To Win ve Imposing Victory geniş oynayanlara. İyi şanslar.