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Anasayfa Yazarlar Smart Diamond
Smart Diamond ERGUN ONARIR Smart Diamond ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.09.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların uzun mesafeli kum yarışını istikrarlı yarışlar koşan Smart Diamond'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
2.AYAK: İngilizlerin 17 handikapı çekişmeli geçmeye aday.
Babayega, Akarca Khan, Mascherano, Akıncı ve Fair Max öncelikli isimler. Blackball sürprizde.
3.AYAK: Maiden yarışta Chasing Love, Miss Arya, Halo Dayı ve Edanur birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "A3" yarışında After Down, Sea Breeze ve Thames öncelikli isimler. Buz Fırtınası ve Red Luck geniş oynayanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Tuncer ve Ozgan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Tatavla, Fadik, Bersun Ateşi, Çelikmavi, Kamakaya ve Badinhan öncelikli tercihlerim. İyi şanslar.

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