1.AYAK: Tayların uzun mesafeli kum yarışını istikrarlı yarışlar koşan Smart Diamond'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikapı çekişmeli geçmeye aday.

Babayega, Akarca Khan, Mascherano, Akıncı ve Fair Max öncelikli isimler. Blackball sürprizde.

3.AYAK: Maiden yarışta Chasing Love, Miss Arya, Halo Dayı ve Edanur birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların "A3" yarışında After Down, Sea Breeze ve Thames öncelikli isimler. Buz Fırtınası ve Red Luck geniş oynayanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Tuncer ve Ozgan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Tatavla, Fadik, Bersun Ateşi, Çelikmavi, Kamakaya ve Badinhan öncelikli tercihlerim. İyi şanslar.