1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki mukavemet yarışında Kiyaset, Talantay, Ashünkar, Benli Sultan ve Kayalarlı birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Serpinti, Şehriban ve Mystic Green öncelikli isimler. Filibeli yeri olanlara.

3.AYAK: 2 yaşlıların 5 şartlı yarışında See You Soon ve Best Friend öncelikli tercihlerim. Rastgo ve Dev Adam geniş oynayanlara.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Kardeşcan ve Bestekar ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişi Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Karayemiş, Demirdalga, Al Fugara, Kervankıran, Bıçkıdereli ve Koçaş Kızı arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanışta Su Melek ve Özıldır öne çıkıyor. Sevdam ve Destroyer sürprizde düşünülmeli.