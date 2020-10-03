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Denk güçler ERGUN ONARIR Denk güçler ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.10.2020, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki mukavemet yarışında Kiyaset, Talantay, Ashünkar, Benli Sultan ve Kayalarlı birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Serpinti, Şehriban ve Mystic Green öncelikli isimler. Filibeli yeri olanlara.
3.AYAK: 2 yaşlıların 5 şartlı yarışında See You Soon ve Best Friend öncelikli tercihlerim. Rastgo ve Dev Adam geniş oynayanlara.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Kardeşcan ve Bestekar ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi Arap taylarının çimdeki 1 şartlı yarışında Karayemiş, Demirdalga, Al Fugara, Kervankıran, Bıçkıdereli ve Koçaş Kızı arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanışta Su Melek ve Özıldır öne çıkıyor. Sevdam ve Destroyer sürprizde düşünülmeli.

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