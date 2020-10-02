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Safari kazanır ERGUN ONARIR Safari kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 5 şartlı yarışında Yetim Ahmet, Karaçelik ve eküri destekli Sakalaydın öncelikli isimler. Montego ve Bana Müsaade geniş oynayanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Buzkralı, Zıvarıklı, Silent River, Atik Yıldız ve Beyhakan birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışını formunu zirveye taşıyan Safari'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: "Halim Celaloğlu" koşusunda Yiğitcem, Raul, Megaloman ve Matador Yıldız birincilik mücadelesi verecek taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Ertegi ve Alevsaçan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap kapışmasında Sevinsevil, Delibinnur, Karavaş, Altın Zele, Kainatın Güzeli ve Rojin Gülü öne çıkan isimler. İyi şanslar.

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