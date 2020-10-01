1.AYAK: Kum pistteki 5 şartlı yarışta Yağmur Gözlü, Tekfordteyfik, Tsarigrad, Harun Baba, Çivici ve Öktem arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin 22 handikap çekişmesinde Hayalet Kız, Mice Macho Man, Robin Son, Hakimşah ve Düello birincilik adaylarım.

3.AYAK: Dişilerin 1 şartlı yarışında Jacinda ve Hard Of Hüsne öne çıkan taylar.

Güvenemeyenler Soul Of Nyx ve Ianna'ya şans tanısınlar.

4.AYAK: "Turizm Bakanlığı" koşusunu istim üstündeki Ardaşah'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Orta mesafeli 15 handikapta Bartolomeo, Karma Felsefesi ve Puro arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Sin, Yarış Beyi, Rudiko ve Miss Matra kapışması yaşanacak.