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Anasayfa Yazarlar Ardaşah şanslı
Ardaşah şanslı ERGUN ONARIR Ardaşah şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.10.2020, 00:00

1.AYAK: Kum pistteki 5 şartlı yarışta Yağmur Gözlü, Tekfordteyfik, Tsarigrad, Harun Baba, Çivici ve Öktem arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: İngilizlerin 22 handikap çekişmesinde Hayalet Kız, Mice Macho Man, Robin Son, Hakimşah ve Düello birincilik adaylarım.
3.AYAK: Dişilerin 1 şartlı yarışında Jacinda ve Hard Of Hüsne öne çıkan taylar.
Güvenemeyenler Soul Of Nyx ve Ianna'ya şans tanısınlar.
4.AYAK: "Turizm Bakanlığı" koşusunu istim üstündeki Ardaşah'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Orta mesafeli 15 handikapta Bartolomeo, Karma Felsefesi ve Puro arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Sin, Yarış Beyi, Rudiko ve Miss Matra kapışması yaşanacak.

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