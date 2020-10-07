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Anasayfa Yazarlar Grashof şanslı
Grashof şanslı ERGUN ONARIR Grashof şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.10.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Kaynarca, Creed Boy, Big Farrier ve Sensizim arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Castle Rock, Bella Vita, Deveroy, Mai Tai ve The Last Crazy jni çıkan taylar.
The Colector ve Snowwaltz yeri olanlara.
3.AYAK: "Şükrü Yurteri" koşusunu istim üstündeki Grashof'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: "Murat Yazıcı" koşusunda Niğbolu, Cevherizade, Başar ve Korkmazefe arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Mavra, Bişkekhan ve Akkula öncelikli isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Blue Ribbon, Titanium ve Via Veneto öne çıkan taylar.
Senna sürpriz yapabilir.

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