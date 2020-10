1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Kaynarca, Creed Boy, Big Farrier ve Sensizim arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Castle Rock, Bella Vita, Deveroy, Mai Tai ve The Last Crazy jni çıkan taylar.

The Colector ve Snowwaltz yeri olanlara.

3.AYAK: "Şükrü Yurteri" koşusunu istim üstündeki Grashof'un kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

4.AYAK: "Murat Yazıcı" koşusunda Niğbolu, Cevherizade, Başar ve Korkmazefe arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Mavra, Bişkekhan ve Akkula öncelikli isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Blue Ribbon, Titanium ve Via Veneto öne çıkan taylar.

Senna sürpriz yapabilir.