1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışı çekişmeli geçmeye aday. Galiçya, Yolkıran, Yarissa, Malakka ve Kuzen birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Kumdaki 5 şartlı yarışta ilk şansı Emirsoy'a veriyorum. Adaletli Kasırga ve Babaarif ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.

3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışını Yeşil Işık'ın kazanmasını bekliyorum. Güvenerek tek yazılabilir.

4.AYAK: "Kilitbahir" koşusunda Abjarkız, Rabenda, Amways Lucky ve The Last Squad birincilik mücadelesi verecek taylar.

5.AYAK: 2 yaşlı taylarım 1 şartlı yarışında eküri destekli Bay Artu, Minsk ve Unicorn şanslı isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki 21 handikapta Airdrop, Don Corleone, Kara Mehmet ve Trevi Fountain çekişmesine Paramparça da katılabilir.