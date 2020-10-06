1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Airman, Kızıl Dev, King Dadaş, Taşkesen ve Oğlum Delil birinciliğe daha yakın arıkanlar.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Hazinem, Akhil ve Saitbey birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Tayların uzun mesafeli çim pist yarışında Wild Rose ve Kraliçe Elmas öne çıkan taylar. Royal Chick ve Boudicca yeri olanlara.

4.AYAK: "Safranbolu" koşusunda süper formunu koruyan Akyaka birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Benim Tay, Miskin, Duyguece, Destanyazar, Siverek Han ve Çeperhan birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 2" koşusunda Beşirefe, Aygözlü, Safira ve Dağdahan çekişmesi yaşanacak.