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Akyaka kazanır ERGUN ONARIR Akyaka kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Airman, Kızıl Dev, King Dadaş, Taşkesen ve Oğlum Delil birinciliğe daha yakın arıkanlar.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Hazinem, Akhil ve Saitbey birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Tayların uzun mesafeli çim pist yarışında Wild Rose ve Kraliçe Elmas öne çıkan taylar. Royal Chick ve Boudicca yeri olanlara.
4.AYAK: "Safranbolu" koşusunda süper formunu koruyan Akyaka birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Benim Tay, Miskin, Duyguece, Destanyazar, Siverek Han ve Çeperhan birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 2" koşusunda Beşirefe, Aygözlü, Safira ve Dağdahan çekişmesi yaşanacak.

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