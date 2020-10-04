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Turgutlu Efesi ERGUN ONARIR Turgutlu Efesi ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 16 handikap çekişmesinde El Mascelaro, Çatalkaya, Çınar Bey, Undaunted, Yazlalı ve Atiba birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta Oh Joy, Backspin, Big Wolf, Prime Runner ve Boukephalos öne çıkan taylar.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Ağapersen ve Bombacan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Dişi tayların uzundaki 3 şartlı yarışında İstanbul Ateşi, Santorini Girl ve Bamboleo arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Turgutlu Efesi öne çıkıyor. Rakip yazacaklara Utku'nun Oğlu'nu öneririm.
6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Fearless Flame ve Darkin en başa yazılmalı. Mystical Victory ve Fresh Money sert rakip olur.

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