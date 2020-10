1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Wind Blast, Lualua, Semih Bey, Tipitip ve Solid Brothers öncelikli isimler. Past Inside Me sürprizde.

2.AYAK: Arapların 17 handikap çekişmesinde Atiksoylu, Günpınar, Köçek ve Silvertay birincilik adaylarım.

3.AYAK: Maiden yarışta Think Positive, Gospodin, Angel Of Lucky ve Şanlıtay birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: "Ankara Kalesi" koşusunda Kuzey Yağmuru, Lozan ve King Serkan öne çıkıyor. Grayocean yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Taluzek, Leopon ve Bırakın Gitsin çekişmesine White Spear da katılabilir.

6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Arabian Prince'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.