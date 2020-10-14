1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışı mücadeleli geçecek. Ulubatur, Yoldaşhan, Sancaktar, Şahinşevket, Asteroid ve Reisoğlu birincilik adaylarım.

2.AYAK: 2 yaşlıların çim pistteki maiden yarışında Nitrox, Charlie, Kocavezir, Lion Empire ve Red Cloud birinci olabilmek için kapışacak taylar.

3.AYAK: Çimdeki 15 handikap yarışında Oğlumvolkan, Daryüz, Alsancaklı ve Yolkıran arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arap taylarının "Aziziye" koşusunda Hızlı Ahmet ve Bosna Hersek ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: "Joe Clarke" koşusunda favorim ilk yarışını kazanan Piero Mio. Rakip yazmayı düşünenler Praise'ye şans tanısınlar.

6.AYAK: Tayların kapanış koşusunda La Querda, Magic Man ve Enver kazanmaya yakın isimler.