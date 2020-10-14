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Anasayfa Yazarlar Piero Mio şanslı
Piero Mio şanslı ERGUN ONARIR Piero Mio şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışı mücadeleli geçecek. Ulubatur, Yoldaşhan, Sancaktar, Şahinşevket, Asteroid ve Reisoğlu birincilik adaylarım.
2.AYAK: 2 yaşlıların çim pistteki maiden yarışında Nitrox, Charlie, Kocavezir, Lion Empire ve Red Cloud birinci olabilmek için kapışacak taylar.
3.AYAK: Çimdeki 15 handikap yarışında Oğlumvolkan, Daryüz, Alsancaklı ve Yolkıran arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının "Aziziye" koşusunda Hızlı Ahmet ve Bosna Hersek ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: "Joe Clarke" koşusunda favorim ilk yarışını kazanan Piero Mio. Rakip yazmayı düşünenler Praise'ye şans tanısınlar.
6.AYAK: Tayların kapanış koşusunda La Querda, Magic Man ve Enver kazanmaya yakın isimler.

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