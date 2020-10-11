1.AYAK: Arap taylarının çim deki 4 şartlı yarışında Deniz Kurdu, Ahmet Ali, Gözyaşıotu, Ateşbüken, Serin Dalga ve Özüdoğru öncelikli isimler.

2.AYAK:

Yamaklara ait kum yarışında Harikulade, Karavaş, Sermanur, Nossi ve Gül Yeleli arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Tayların çimdeki 16 handikap kapışmasında Mestan Efe ve Sumatra ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Arslanturbo ve Gümbürgümbür öne çıkıyor. Mehmetzade ve Selkut hata kollayacak isimler.

5.AYAK: İlk kez start alacak 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Mister Chef ve Dokuzdokuz birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Çimdeki kapanış koşusunda Mystic Green, Dumbledore ve April Blessing öne çıkıyor.