1.AYAK: Arapların kum pistteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Özerdinç, Doru Yiğit, Boztepebeyi, Lord ve Kafadar birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Ookazi, Trinetta, Gray Shadow, Battla Angel, El Tigre ve Mustan ilk birinciliklerine koşan taylar.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli kısa vade yarışını formunu geliştiren Baba Hancı'nın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Çim pistteki "Anadolu Tarım İşletmeleri" koşusunda birinciliğin güçlü adayları Oğuzboylu ve Anayurt kapışmasını izleyeceğiz.

5.AYAK: Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Aypars, Uçanedde ve Cankatan öne çıkıyor.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Nartın Kılıcı, Ip Man, Silent Wave ve Agassi çekişmesine Lorenzo da katılabilir.