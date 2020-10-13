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Anasayfa Yazarlar Baba Hancı tek
Baba Hancı tek ERGUN ONARIR Baba Hancı tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların kum pistteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Özerdinç, Doru Yiğit, Boztepebeyi, Lord ve Kafadar birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Ookazi, Trinetta, Gray Shadow, Battla Angel, El Tigre ve Mustan ilk birinciliklerine koşan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli kısa vade yarışını formunu geliştiren Baba Hancı'nın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Çim pistteki "Anadolu Tarım İşletmeleri" koşusunda birinciliğin güçlü adayları Oğuzboylu ve Anayurt kapışmasını izleyeceğiz.
5.AYAK: Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Aypars, Uçanedde ve Cankatan öne çıkıyor.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Nartın Kılıcı, Ip Man, Silent Wave ve Agassi çekişmesine Lorenzo da katılabilir.

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