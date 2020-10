1.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında Oğlum Serkan, Benli Sultan, Sinoplu Merve, Tsarigrad ve Yahyabey arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 2 yaşlıların çimdeki 5 şartlı yarışında Vector, El Camino, Thames ve Rotovatör birincilik mücadelesine girişecek taylar, 3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında As De Coeur, Behramkale, Journalist ve Ring Of Fire kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Kısa vade yarışta sıranın Sozopol'a geldiğini düşünüyorum.

Rakip yazacaklara kilosu ağırlaşan Live The Moment'i öneririm.

5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 2 şartlı yarışta Burakşah, Mortodela ve Baba Muzo öne çıkan isimler. Alpha Kurt sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidende Altınkuruş, Zıvarıklı ve Barlıkefe birinciliğe yakın taylar.