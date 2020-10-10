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Anasayfa Yazarlar Emperor Sion
Emperor Sion ERGUN ONARIR Emperor Sion ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların kum pistteki 16 handikap yarışında Yaz Ağası, Frenkli Ateşi, Serdengeçer ve Yarımada öne çıkan isimler. Kayalarlı yeri olanlara.
2.AYAK: Taylara El Mescalero, Valiant King, Erbabam, Eyvah Mehmet ve April One birinciliğin güçlü adayları.
3.AYAK: Maiden yarışta Siyahüzüm, Son Mahsül, Uçanyumak ve Ertürker öne çıkan taylar.
4.AYAK: İngilizlerde Tek Dadaş ve Black Panther kapışmasını izleyeceğiz.
205 gün sonra start alacak Keskin Nişancı sürpriz yapabilir.
5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta formunu yükselten Emperor Sion'dan bir başarı daha bekliyorum.
Kuponlara tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Kıratilla, Baba Mahir ve Harzemşah birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.

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