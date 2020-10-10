1.AYAK: Arapların kum pistteki 16 handikap yarışında Yaz Ağası, Frenkli Ateşi, Serdengeçer ve Yarımada öne çıkan isimler. Kayalarlı yeri olanlara.

2.AYAK: Taylara El Mescalero, Valiant King, Erbabam, Eyvah Mehmet ve April One birinciliğin güçlü adayları.

3.AYAK: Maiden yarışta Siyahüzüm, Son Mahsül, Uçanyumak ve Ertürker öne çıkan taylar.

4.AYAK: İngilizlerde Tek Dadaş ve Black Panther kapışmasını izleyeceğiz.

205 gün sonra start alacak Keskin Nişancı sürpriz yapabilir.

5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta formunu yükselten Emperor Sion'dan bir başarı daha bekliyorum.

Kuponlara tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Kıratilla, Baba Mahir ve Harzemşah birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.