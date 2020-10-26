1.AYAK: Tayların kumdaki 16 handikap kapışmasında Startay, Fastn Famous, Zdravets, Airman birincilik adaylarım.
2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Cyrus'un kazanmasını bekliyorum.
Güvenemeyenler ekürilere şans versin!
3.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Kutup ve Esanadolu öne çıkıyor.
Poyrazyeli ve Goben daha sonra.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Spread The Joy, Hosli, Ring Of Fire,Wounded ve fMadenci arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin "satış 1" koşusunda Foxie Lady, Dağların Dansı ve Janımsın öne çıkan taylar.
Sugar Man sürprizde.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Malakka, Calibe Tay, It May Rain, Özdoğa, Yeşilgözlüırmak ve Akasya Çiçeği daha şanslı isimler. Bol şans.