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Anasayfa Yazarlar Cyrus kazanabilir
Cyrus kazanabilir ERGUN ONARIR Cyrus kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.10.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların kumdaki 16 handikap kapışmasında Startay, Fastn Famous, Zdravets, Airman birincilik adaylarım.
2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Cyrus'un kazanmasını bekliyorum.
Güvenemeyenler ekürilere şans versin!
3.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Kutup ve Esanadolu öne çıkıyor.
Poyrazyeli ve Goben daha sonra.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Spread The Joy, Hosli, Ring Of Fire,Wounded ve fMadenci arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin "satış 1" koşusunda Foxie Lady, Dağların Dansı ve Janımsın öne çıkan taylar.
Sugar Man sürprizde.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Malakka, Calibe Tay, It May Rain, Özdoğa, Yeşilgözlüırmak ve Akasya Çiçeği daha şanslı isimler. Bol şans.

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