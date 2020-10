1.AYAK: Tayların kumdaki 16 handikap kapışmasında Startay, Fastn Famous, Zdravets, Airman birincilik adaylarım.

2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışı formunu geliştiren Cyrus'un kazanmasını bekliyorum.

Güvenemeyenler ekürilere şans versin!

3.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Kutup ve Esanadolu öne çıkıyor.

Poyrazyeli ve Goben daha sonra.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Spread The Joy, Hosli, Ring Of Fire,Wounded ve fMadenci arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: İngilizlerin "satış 1" koşusunda Foxie Lady, Dağların Dansı ve Janımsın öne çıkan taylar.

Sugar Man sürprizde.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Malakka, Calibe Tay, It May Rain, Özdoğa, Yeşilgözlüırmak ve Akasya Çiçeği daha şanslı isimler. Bol şans.