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Anasayfa Yazarlar Patlıcan şanslı
Patlıcan şanslı ERGUN ONARIR Patlıcan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Emperor Sion, Paramparça, Avukat, Muammer Bey ve April Blessing birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arapların çim yarışında Galiçya, Benli Sultan, Turbocu ve Su Melek arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK:
Maiden yarışta Tumbul Hüseyin, Yağızer, Tumbul Orhan ve Usulca birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: "Ethem Menderes" koşusunda Selimabi, Ildırlı ve Niğbolu kapışmasını izleyeceğiz. Ayliz rakiplerinin hatasını kollayacak.
5.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışında formunu üst düzeye taşıyan Patlıcan birinciliğin en güçlü adayı.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Bull Head, Denizyıldızı ve Valiant King öncelikli isimler.
Dumblodore ve Living For Love geniş oynayanlara. İyi şanslar.

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