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Anasayfa Yazarlar Karabayırlı şanslı
Karabayırlı şanslı ERGUN ONARIR Karabayırlı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.10.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki çok uzun yarışında Şirin Oğlu, Darkin, Prenses Beso ve Hard Flood öne çıkan isimler. Çıma Çıma ve Antepli Kayra yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlılarda Prime Hunner ve Sarı Mermi birinciliğe yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Danielas Daughter, Lady Of Kaneko, Safir Kız, Dark Pearl ve Pine Apple öncelikli isimler.
4.AYAK: Kısa vade yarışta formunu geliştiren Karabayırlı favorim. Risk almayı sevenler tek yazsın!
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Kızımela, Speed Up ve Gogush birinciliğe daha yakın taylar. Belle Isle ve Unique Style geniş oynayanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanışta Kapıdağ, Tibet, Gubaz, Sonemir, Kiyaset ve Alsancaklı birincilik adaylarım.

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