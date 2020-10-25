1.AYAK: Tayların çim pistteki çok uzun yarışında Şirin Oğlu, Darkin, Prenses Beso ve Hard Flood öne çıkan isimler. Çıma Çıma ve Antepli Kayra yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlılarda Prime Hunner ve Sarı Mermi birinciliğe yakın taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Danielas Daughter, Lady Of Kaneko, Safir Kız, Dark Pearl ve Pine Apple öncelikli isimler.

4.AYAK: Kısa vade yarışta formunu geliştiren Karabayırlı favorim. Risk almayı sevenler tek yazsın!

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Kızımela, Speed Up ve Gogush birinciliğe daha yakın taylar. Belle Isle ve Unique Style geniş oynayanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanışta Kapıdağ, Tibet, Gubaz, Sonemir, Kiyaset ve Alsancaklı birincilik adaylarım.