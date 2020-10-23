1.AYAK: Çim pistteki "Fatih Türeray" koşusunda Semerkant, Lex Tallionis, Gold Polat ve Cambaz çekişmesi yaşanacak.

2.AYAK: Maiden yarışta Viva Zapata, Castle Rock, Gold Polat ve ilk startı olmasına rağmen Light Footed birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Açık "Anadolu" koşusunda Sharpa, Grashof ve Curtaralo öncelikli isimler. King Serkan sürprizde.

4.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışında Yaşama Sevinci, Zaldır ve Live The Moment arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: Dişi tayların grup 3 "İstanbul" yarışında Flashing Girl favorim. Başarılı bir grafik çizen Luna Lovegood sert rakip olur.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Deveroy, Son Muhafız, Wolf Polat, Senna ve Titanium öne çıkan taylar. İyi şanslar.