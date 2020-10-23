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Flashing Girl ERGUN ONARIR Flashing Girl ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.10.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki "Fatih Türeray" koşusunda Semerkant, Lex Tallionis, Gold Polat ve Cambaz çekişmesi yaşanacak.
2.AYAK: Maiden yarışta Viva Zapata, Castle Rock, Gold Polat ve ilk startı olmasına rağmen Light Footed birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Açık "Anadolu" koşusunda Sharpa, Grashof ve Curtaralo öncelikli isimler. King Serkan sürprizde.
4.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışında Yaşama Sevinci, Zaldır ve Live The Moment arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: Dişi tayların grup 3 "İstanbul" yarışında Flashing Girl favorim. Başarılı bir grafik çizen Luna Lovegood sert rakip olur.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Deveroy, Son Muhafız, Wolf Polat, Senna ve Titanium öne çıkan taylar. İyi şanslar.

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