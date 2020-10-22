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Anasayfa Yazarlar Monteverde
Monteverde ERGUN ONARIR Monteverde ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.10.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışında Kesvacangün, Dizdarım, Hayırlı Kız, Sevinsevil ve Aslanseda öncelikli isimler. Prenses Derya ve Aydankız şeri olanlara.
2.AYAK: Arapların "Yumurta" koşusunda Çakmakşah, Acıdilli Fatih ve Sıkıntı Yok arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Monteverde'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki kısa vade yarışında Malones, Lady Tulpar ve Innovation çekişmesi yaşanacak.
5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Moonlight Sonata, Penthesileia, Angel Of Lucky ve Jacinda birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Oğlum Serkan, Arabian Prince, Yılmaz Hoca ve Başar kapışması kazananı belirler. İyi şanslar.

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