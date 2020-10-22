1.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışında Kesvacangün, Dizdarım, Hayırlı Kız, Sevinsevil ve Aslanseda öncelikli isimler. Prenses Derya ve Aydankız şeri olanlara.

2.AYAK: Arapların "Yumurta" koşusunda Çakmakşah, Acıdilli Fatih ve Sıkıntı Yok arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Monteverde'nin kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki kısa vade yarışında Malones, Lady Tulpar ve Innovation çekişmesi yaşanacak.

5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Moonlight Sonata, Penthesileia, Angel Of Lucky ve Jacinda birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 5 şartlı yarışta Oğlum Serkan, Arabian Prince, Yılmaz Hoca ve Başar kapışması kazananı belirler. İyi şanslar.