1.AYAK: 1 şartlı yarışta Time Is Now, Regardless, Only Respect ve Oay Storm öne çıkan taylar. Dynamite Power ve Merinoss Yasin yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap kapışmasında Ceceli, Er Meydanı, Caize ve Döver öncelikli isimler. Pratik Nevzat sürprizde.

3.AYAK: "Ömer Kaya"nın koşusunda Atıcı Bey, Secret Blood ve Hunting birincilikadaylarım.

4.AYAK: "Ankara Büyükşehir Bld.Bşk." koşusunu formunu geliştiren Tancan Bey'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Köyağası Demir, Kızıloğlum ve Orhunkaan birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Göldem, Açık Kırmızı, Trace, Ku- sursuz Güç ve Zormüzeyyen çekişmesine Altın Zele de katılabilir.