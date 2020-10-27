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Anasayfa Yazarlar Tancan Bey tek
Tancan Bey tek ERGUN ONARIR Tancan Bey tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.10.2020, 00:00

1.AYAK: 1 şartlı yarışta Time Is Now, Regardless, Only Respect ve Oay Storm öne çıkan taylar. Dynamite Power ve Merinoss Yasin yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap kapışmasında Ceceli, Er Meydanı, Caize ve Döver öncelikli isimler. Pratik Nevzat sürprizde.
3.AYAK: "Ömer Kaya"nın koşusunda Atıcı Bey, Secret Blood ve Hunting birincilikadaylarım.
4.AYAK: "Ankara Büyükşehir Bld.Bşk." koşusunu formunu geliştiren Tancan Bey'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Köyağası Demir, Kızıloğlum ve Orhunkaan birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Göldem, Açık Kırmızı, Trace, Ku- sursuz Güç ve Zormüzeyyen çekişmesine Altın Zele de katılabilir.

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