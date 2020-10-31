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Anasayfa Yazarlar Khan Of The Sea
Khan Of The Sea ERGUN ONARIR Khan Of The Sea ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.10.2020, 00:00

1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Uçsuz Bucaksız, Markiz, Pride Of Turks, Chira Chira ve Öykü Sultan birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 14 handikap kapışmasında Living For Love, King Winner, Anita Blake ve Bull Head öncelikle yazılmalı.
3.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Kır Kumru, Özdoğa ve Malakka çekişmesine Pişkin Kız da katılabilir.
4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında Kuru Soğan, Premium Mover, Mourinho ve Değirmendere Beyi arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: 2 yaşlıların kum pistteki 5 şartlı yarışında Gurme, Rastgo ve Utkunun Oğlu öne çıkan taylar.
Best Friend de kıpırdadı, dikkat!
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu ilerleten Khan Of The Sea'nın kazanmasını bekliyorum.

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