Khan Of The Sea

1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Uçsuz Bucaksız, Markiz, Pride Of Turks, Chira Chira ve Öykü Sultan birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 14 handikap kapışmasında Living For Love, King Winner, Anita Blake ve Bull Head öncelikle yazılmalı.

3.AYAK: Arapların uzun mesafe yarışında Kır Kumru, Özdoğa ve Malakka çekişmesine Pişkin Kız da katılabilir.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında Kuru Soğan, Premium Mover, Mourinho ve Değirmendere Beyi arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 2 yaşlıların kum pistteki 5 şartlı yarışında Gurme, Rastgo ve Utkunun Oğlu öne çıkan taylar.

Best Friend de kıpırdadı, dikkat!

6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu ilerleten Khan Of The Sea'nın kazanmasını bekliyorum.