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Anasayfa Yazarlar Balalayka şanslı
Balalayka şanslı ERGUN ONARIR Balalayka şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.10.2020, 00:00

1.AYAK: "Bakırköy Kaymakamlığı" koşusunda Zlatibor, Suvla Point ve Volta öne çıkan taylar. Spark Racer ve Grey Cloud geniş oynayanlara.
2.AYAK:
Arapların kupalı yarışında Ildır Esintisi, Duman, Aslansoylu, Sinanlı ve Sakalaydın arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: Çim pistteki 16 handikapta Yamanbey, Tivoli, Vivaldi Storm ve Mia Preziosa öne çıkan taylar. Doğu Prensi sürprizde.
4.AYAK: Maiden yarışta Captain Marvel, Lion Empire, Bay Tema ve Blind Date birinciliğe yakın taylar.
5.AYAK: 2800 metre koşulacak "Veliefendi" koşusunu formunu fit duruma getiren Balalayka'nın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin satış 2 koşusunda Sensiz Olmaz, Deveroy ve Flamboyant çekişmesine Angels Share de katılabilir. İyi şanslar.

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