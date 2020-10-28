1.AYAK: "Bakırköy Kaymakamlığı" koşusunda Zlatibor, Suvla Point ve Volta öne çıkan taylar. Spark Racer ve Grey Cloud geniş oynayanlara.

2.AYAK:

Arapların kupalı yarışında Ildır Esintisi, Duman, Aslansoylu, Sinanlı ve Sakalaydın arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Çim pistteki 16 handikapta Yamanbey, Tivoli, Vivaldi Storm ve Mia Preziosa öne çıkan taylar. Doğu Prensi sürprizde.

4.AYAK: Maiden yarışta Captain Marvel, Lion Empire, Bay Tema ve Blind Date birinciliğe yakın taylar.

5.AYAK: 2800 metre koşulacak "Veliefendi" koşusunu formunu fit duruma getiren Balalayka'nın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin satış 2 koşusunda Sensiz Olmaz, Deveroy ve Flamboyant çekişmesine Angels Share de katılabilir. İyi şanslar.