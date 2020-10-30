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Anasayfa Yazarlar Florida Coast
Florida Coast ERGUN ONARIR Florida Coast ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap yarışını kalabalık tutalım. Lex Tallionis, Sensizim, Silk Road, Doğa Ka nunu, Farilyalı ve Burakşah öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Light Of Darkness, Sense Eight, Chaotic, Huma Sultan ve Laetita çekişmesi yaşanacak.
3.AYAK: Dişilerin sentetikteki "KRA" koşusunu formunu daha da geliştiren Florida Coast$ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Arap taylarının "Nevzat Zaimoğlu" koşusunda Ferit Baba ve Havza Aslanı ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: "Kenan Atan" koşusunda Baldemar, Beklenen, Hawking ve My Billionaire arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Yoldaşhan, Hergele ve Yurtyapan birinciliğe daha yakın isimler.

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