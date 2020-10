1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap yarışını kalabalık tutalım. Lex Tallionis, Sensizim, Silk Road, Doğa Ka nunu, Farilyalı ve Burakşah öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Light Of Darkness, Sense Eight, Chaotic, Huma Sultan ve Laetita çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: Dişilerin sentetikteki "KRA" koşusunu formunu daha da geliştiren Florida Coast$ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arap taylarının "Nevzat Zaimoğlu" koşusunda Ferit Baba ve Havza Aslanı ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: "Kenan Atan" koşusunda Baldemar, Beklenen, Hawking ve My Billionaire arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Yoldaşhan, Hergele ve Yurtyapan birinciliğe daha yakın isimler.