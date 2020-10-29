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Anasayfa Yazarlar İpeksoylu şanslı
İpeksoylu şanslı ERGUN ONARIR İpeksoylu şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım.
Al Uqsur, Yahyahan, Şehriban, Airdrop, Cool Image ve Forte Sarp öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Bahariye, Yavuzum, Defnegül, Atikçiçeği ve Gökçekent birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında Karavaş ve Göktekinoğlu ayrımsız yazılmalı. Eses Fırtına ve Ashünkar geniş oynayanlara.
4.AYAK: Kısrakların 15 handikap çekişmesinde Nossi, Benli Sultan, Çay ve Küşi öncelikli isimler. Ateşadası yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Çimdeki bölünen maiden yarışı formunu iyileştiren İpeksoylu'nun kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arapların kum pistteki kapanış koşusunda Ayduru, Kara Dere ve Güngör Ağa arasında bu yarışın kaderi şekillenir. İyi şanslar.

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