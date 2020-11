1.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında formlarını geliştiren Küçük Joker ve Kafkasım birlikte düşümülmeli.

2.AYAK: Arapların sentetikteki 3 şartlı yarışında Makrıköy, Sinanlı ve Asteroid arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: "Hikmet Birol" koşusunda Winner Man, Magic Man, The Last Lion ve Girl Of Sun kupaya talip isimler.

4.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışı formunu yükselten Aymelekcan'ın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!

5.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışında Opera, Tough, Raul, Kimg Jackson ve Wanheda çekişmesi yaşanacak.

6.AYAK: 4 yaşli Arapların kapanış koşusunda Fırtınakasım, Demiryıldız, Ciğerdelen, Yurthan, Yeşilgözlüırmak ve Subike kapışması yaşanacak.