1.AYAK: Kupa mücadelesinde Le Gor, Direct Win, Salazar, Maicon ve Lion Of Babylon arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Tayların sentetikteki 16 handikap kapışmasında Senara Acero, Live The Moment, Kingdom Of Fire, Enver, Regamour ve River Life öncelikli isimler.

3.AYAK: 4 Yaşlı Arapların kısa vade yarışında Sülünbike ve Korkmazefe ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: İrlanda kupası yarışını istim üstündeki Full Throttle'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Big Guns ve Kral Ömer öne çıkıyor. We Will Rock You ve Kızıl Aslan yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanışta Bitlis İncisi. Smart Girl, Rey, My Troubled, Thumbs Up ve Brave Apte birincilik mücadelesi verecek taylar.