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Anasayfa Yazarlar Full Throttle tek
Full Throttle tek ERGUN ONARIR Full Throttle tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.11.2020, 00:00

1.AYAK: Kupa mücadelesinde Le Gor, Direct Win, Salazar, Maicon ve Lion Of Babylon arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Tayların sentetikteki 16 handikap kapışmasında Senara Acero, Live The Moment, Kingdom Of Fire, Enver, Regamour ve River Life öncelikli isimler.
3.AYAK: 4 Yaşlı Arapların kısa vade yarışında Sülünbike ve Korkmazefe ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: İrlanda kupası yarışını istim üstündeki Full Throttle'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Big Guns ve Kral Ömer öne çıkıyor. We Will Rock You ve Kızıl Aslan yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanışta Bitlis İncisi. Smart Girl, Rey, My Troubled, Thumbs Up ve Brave Apte birincilik mücadelesi verecek taylar.

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