1.AYAK: Çim pistteki 17 handikap kapışmasında Criminal, Village Hoof, Mortodela, Journalist ve Dorukrüzgar arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Kuddusi, Asil Yumruk ve Eşrefoğlubeyi birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Bekri, Our Pride, Lady Maya, King Victory, Fastn Famous ve Hazarbey öncelikli isimler.

4.AYAK: 4 yaşlıların kısa vade yarışında Ardabey, Mehmetzade, Tatavla ve Ayliz arasındsa kazanan belirlenir.

5.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışını formunu geliştiren Çılgın Ejder'in kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!

6.AYAK: Kapanış koşusunda favorim Şenkardeş. İyi durumlarıyla Dorukurt, Özgürkafkas ve Altınkuruş imkanlar ölçüsünde kupona eklenmeli.