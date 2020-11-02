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Anasayfa Yazarlar Çılgın Ejder
Çılgın Ejder ERGUN ONARIR Çılgın Ejder ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.11.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 17 handikap kapışmasında Criminal, Village Hoof, Mortodela, Journalist ve Dorukrüzgar arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Kuddusi, Asil Yumruk ve Eşrefoğlubeyi birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Bekri, Our Pride, Lady Maya, King Victory, Fastn Famous ve Hazarbey öncelikli isimler.
4.AYAK: 4 yaşlıların kısa vade yarışında Ardabey, Mehmetzade, Tatavla ve Ayliz arasındsa kazanan belirlenir.
5.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışını formunu geliştiren Çılgın Ejder'in kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!
6.AYAK: Kapanış koşusunda favorim Şenkardeş. İyi durumlarıyla Dorukurt, Özgürkafkas ve Altınkuruş imkanlar ölçüsünde kupona eklenmeli.

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