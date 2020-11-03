1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışında Şahin Han, Solid Brothers, Lualua, Tipitip ve Kerem Eyle arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Handassa, Medusa, Hazinem ve Kral Bakırca birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Dörtnalbeyi'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Tayların çimdeki 15 handikap kapışmasında Navona, Rudiko ve Yarış Beyi arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta John Coffey, Ceylincan, Sun Time ve Speed Force kapışması yaşanacak.

6.AYAK: Kapanıştaki çim koşusunda Eşref, Karabiberim ve Prenses Derya birinciliğin güçlü adayları.