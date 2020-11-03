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Anasayfa Yazarlar Dörtnalbeyi tek
Dörtnalbeyi tek ERGUN ONARIR Dörtnalbeyi tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.11.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışında Şahin Han, Solid Brothers, Lualua, Tipitip ve Kerem Eyle arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Handassa, Medusa, Hazinem ve Kral Bakırca birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Dörtnalbeyi'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Tayların çimdeki 15 handikap kapışmasında Navona, Rudiko ve Yarış Beyi arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta John Coffey, Ceylincan, Sun Time ve Speed Force kapışması yaşanacak.
6.AYAK: Kapanıştaki çim koşusunda Eşref, Karabiberim ve Prenses Derya birinciliğin güçlü adayları.

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