1.AYAK: 2 yaşlıların çimdeki 5 şartlı yarışında Asia San, See You Son, Son Nokta, Akabba Göktuğ ve Rasgele öne çıkan taylar. Key Of Love yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Son Mahsül, Silent River, Ertürker ve Nazlırüzgar kazanmak için uğraş verecek taylar.

3.AYAK: Kısa vade yarışta Sumatra, Julianna ve Glabella öncelikli isimler. Utkunun Kızı ve Galvatron geniş oynayanlara.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının kumdaki 4 şartlı yarışında Zerafetli, Ak İrem ve Düzlük Prensesi arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen maidende formunu geliştiren Harzemşah birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışında Poyraz Dağı, Börü, Warm Hearted ve Gidere Gider kapışmasını izleyeceğiz. Darkin ve Prenses Beso hata kollayacak isimler.