1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Muzobaba, Kızıloğlum, Deniz Alp ve Kazanlı arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Sentetikteki maiden yarışta Karbatur, Sancar ve Altınbartın birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Blood Diamond, Kuababa ve Green Shadow öne çıkan taylar. Yaşama Sevinci yeri olanlara.

4.AYAK: "Tünkut Aksungur" koşusunda Always Forth, Luno Upo, Jack Sparrow ve Gold Polat kupaya talip arıkanlar.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafe yarışını formunu geliştiren Burakşah'ın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Baba İlhami, Yolkıran, Atardamar, Pexuss ve Bawepir birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.