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Anasayfa Yazarlar Burakşah şanslı
Burakşah şanslı ERGUN ONARIR Burakşah şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Muzobaba, Kızıloğlum, Deniz Alp ve Kazanlı arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Sentetikteki maiden yarışta Karbatur, Sancar ve Altınbartın birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Blood Diamond, Kuababa ve Green Shadow öne çıkan taylar. Yaşama Sevinci yeri olanlara.
4.AYAK: "Tünkut Aksungur" koşusunda Always Forth, Luno Upo, Jack Sparrow ve Gold Polat kupaya talip arıkanlar.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafe yarışını formunu geliştiren Burakşah'ın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Baba İlhami, Yolkıran, Atardamar, Pexuss ve Bawepir birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.

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