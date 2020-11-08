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Anasayfa Yazarlar Silver Orbit şanslı
Silver Orbit şanslı ERGUN ONARIR Silver Orbit şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikap kapışmasında Sonemir, Bütünay, Karazeytin ve Ünalamca birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Sakalaydın, Şahinşevket, Alemin Kralı ve Sinanlı arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında formunu geliştiren Silver Orbit ilk birinciliğini kazanmak için uğraş verecek.
4.AYAK: "Kaya Erkkul" koşusunda Doğa Kanunu, Rampege ve Trevi Fountain kupa için mücadele edecek arıkanlar.
5.AYAK: 2 yaşlıların "Çaldıran" koşusunda Gülüm Osman, Fiero Mio, Anadolu Aslanı, İllüzyon ve Real Runner çekişmesi yaşanacak.
6.AYAK: 19 şartlı yarışta Nexia, Relax ve Merdokan öne çıkan taylar.
Demirbatur, Wolf Polat ve Radyocu Kız geniş oynayanlara.

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