1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikap kapışmasında Sonemir, Bütünay, Karazeytin ve Ünalamca birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Sakalaydın, Şahinşevket, Alemin Kralı ve Sinanlı arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında formunu geliştiren Silver Orbit ilk birinciliğini kazanmak için uğraş verecek.

4.AYAK: "Kaya Erkkul" koşusunda Doğa Kanunu, Rampege ve Trevi Fountain kupa için mücadele edecek arıkanlar.

5.AYAK: 2 yaşlıların "Çaldıran" koşusunda Gülüm Osman, Fiero Mio, Anadolu Aslanı, İllüzyon ve Real Runner çekişmesi yaşanacak.

6.AYAK: 19 şartlı yarışta Nexia, Relax ve Merdokan öne çıkan taylar.

Demirbatur, Wolf Polat ve Radyocu Kız geniş oynayanlara.