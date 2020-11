1.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Queen Derya, Sundown, Cool Silver, Light Of Darkness ve Wanheda öne çıkıyor. Special One ve Ball Of Love sürpriz yapabilir.

2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Lion Of Babylon'un kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Araplarda Korkmazefe, Duman, Arifço, Akdamar, Sinanlı ve Ulubatur birincilik adaylarım.

4.AYAK: İngilizlerin "Satış 3" koşusunda Kingdom Of Fire, Etyopyalı, Enver ve Lady Maya birincilik mücadelesi verecek taylar.

5.AYAK: Bölünen maidende Piccolo, Brown Pilot ve Dabbe öne çıkan taylar. Red Cloud, Ekinoks Dakota ve Father Pear daha sonra.

6.AYAK: Dişi Arap taylarının "H.Rıza Gözlükçü" grup 3 yarışında Gardal Gülü ve Ceyda Hatun birlikte düşünülmeli. İyi şanslar.