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Anasayfa Yazarlar Lion Of Babylon
Lion Of Babylon ERGUN ONARIR Lion Of Babylon ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.11.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 5 şartlı yarışında Queen Derya, Sundown, Cool Silver, Light Of Darkness ve Wanheda öne çıkıyor. Special One ve Ball Of Love sürpriz yapabilir.
2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Lion Of Babylon'un kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Araplarda Korkmazefe, Duman, Arifço, Akdamar, Sinanlı ve Ulubatur birincilik adaylarım.
4.AYAK: İngilizlerin "Satış 3" koşusunda Kingdom Of Fire, Etyopyalı, Enver ve Lady Maya birincilik mücadelesi verecek taylar.
5.AYAK: Bölünen maidende Piccolo, Brown Pilot ve Dabbe öne çıkan taylar. Red Cloud, Ekinoks Dakota ve Father Pear daha sonra.
6.AYAK: Dişi Arap taylarının "H.Rıza Gözlükçü" grup 3 yarışında Gardal Gülü ve Ceyda Hatun birlikte düşünülmeli. İyi şanslar.

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