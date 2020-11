1.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarı şında Cara Vaggio, Ocius, Over Clo uds, Hasanefe, Wind Power ve Balballılı arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Uzun mesafeli 4 4 şartlı yarıştaGray tail, Lady Of Kaneko ve Alidev öncelikli isimler. Lord Of Time ve Apophis geniş oynayanlara.

3.AYAK: Çim pistteki "satış 2" koşusunda Sugar Man, Cumhuriyeli, Cape Town ve Çıma Çıma arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Kayı" koşusunu süper formuyla Vector'un kazanmasını bekliyorum. Tek olur.

5.AYAK: Kısrakların çimdeki 5 şartlı yarışında Madam Elli, Calibe Tay ve Hızlı Asiye öne çıkıyor.

Malakka yeri olanlarca eklenebilir.

6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda Altınkuruş, Zıvarıklı, Eşrefoğlubeyi ve Bayçeşmeli birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.