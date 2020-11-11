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Anasayfa Yazarlar Semerkant tek
Semerkant tek ERGUN ONARIR Semerkant tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.11.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Semerkant'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
2.AYAK: Sentetikteki 3 şartlı yarışta Blue Ribbon, Comenchero, Cibo Han, Big Name ve Yamanbey öne çıkan taylar.
3.AYAK: Arapların "Rumeli Hisarı" koşusunda Romanolur, Estigeçti, Hilaleda ve Gurbet Ateşi kapışmasını izleyeceğiz. Öncüpınar, Demiryıldız ve Yahyabey Gülü daha sonra.
4.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Flash, Farmer Girl, Kadıçeşmesi ve Son Bakış birinciliğe daha yakın isimler.
5.AYAK: Çimdeki 17 handikapta Tekkurşun, Hamamichi ve Sinoplu Merve arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: "Akbatur" koşusunda Kayasel, Ferit Baba ve Sapadere arasında kazanan belirlenir.

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