1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 17 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Semerkant'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

2.AYAK: Sentetikteki 3 şartlı yarışta Blue Ribbon, Comenchero, Cibo Han, Big Name ve Yamanbey öne çıkan taylar.

3.AYAK: Arapların "Rumeli Hisarı" koşusunda Romanolur, Estigeçti, Hilaleda ve Gurbet Ateşi kapışmasını izleyeceğiz. Öncüpınar, Demiryıldız ve Yahyabey Gülü daha sonra.

4.AYAK: Arap taylarının 1 şartlı yarışında Flash, Farmer Girl, Kadıçeşmesi ve Son Bakış birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Çimdeki 17 handikapta Tekkurşun, Hamamichi ve Sinoplu Merve arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: "Akbatur" koşusunda Kayasel, Ferit Baba ve Sapadere arasında kazanan belirlenir.