1.AYAK: Arapların maiden yarışında Defne Yaprağı, Miskin, Ayza Hanım, Büyük Kenan ve Albilgin birinciliğe daha yakın taylar. Tekinzade de düşünülmeli.

2.AYAK: 2 yaşlıların 15 handikap yarışında Bedestan ve Pericles birlikte düşünülmeli.

Hemedan sürpriz için tetikte bekliyor.

3.AYAK: Çim deki 5 şartlı yarışta Scepter, Captain Swing ve Blinding Light öne çıkan taylar. Last Hope yeri olanlara.

4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu geliştiren Akarnejat'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Uzun mesafeli 21 handikap kapışmasında Uçan Fil, Kanekonun Oğlu, Secret Blood ve Eloin kapışmasını izleyeceğiz.

6.AYAK: Kapanışta Döver, Zeki Dayı, Arabian Prince, Asrasyad, Güzel Çocuk ve Madalyon arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.