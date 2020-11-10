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Anasayfa Yazarlar Akarnejat şanslı
Akarnejat şanslı ERGUN ONARIR Akarnejat şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışında Defne Yaprağı, Miskin, Ayza Hanım, Büyük Kenan ve Albilgin birinciliğe daha yakın taylar. Tekinzade de düşünülmeli.
2.AYAK: 2 yaşlıların 15 handikap yarışında Bedestan ve Pericles birlikte düşünülmeli.
Hemedan sürpriz için tetikte bekliyor.
3.AYAK: Çim deki 5 şartlı yarışta Scepter, Captain Swing ve Blinding Light öne çıkan taylar. Last Hope yeri olanlara.
4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu geliştiren Akarnejat'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Uzun mesafeli 21 handikap kapışmasında Uçan Fil, Kanekonun Oğlu, Secret Blood ve Eloin kapışmasını izleyeceğiz.
6.AYAK: Kapanışta Döver, Zeki Dayı, Arabian Prince, Asrasyad, Güzel Çocuk ve Madalyon arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.

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