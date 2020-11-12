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Folkart Society ERGUN ONARIR Folkart Society ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.11.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 21 handikap yarışında Paramparça, Dorukrüzgar, Honorable ve Akarca Khan birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arap taylarının kumdaki 15 handikap kapışmasında Ahmet Ali, Yeğenim Toprak ve Kocaoğlan daha şanslı isimler.
3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını formunu yükselten Folkart Society'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Bombacan, Karamıh, Koca Muğlalı ve My Sultan çekişmesine Ceylinsu da katılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlıların çimdeki maiden yarışında Onurum, Markiz ve Big Wolf öne çıkan taylar. Belle Isle yeri olanlarca işaretlenmeli.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Kır Kumru, Zor Zaman, Benli Sultan, Kayalarlı ve Süerdem öncelikli isimler.
Ananiya sürprizde. İyi şanslar.

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