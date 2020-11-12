1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 21 handikap yarışında Paramparça, Dorukrüzgar, Honorable ve Akarca Khan birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arap taylarının kumdaki 15 handikap kapışmasında Ahmet Ali, Yeğenim Toprak ve Kocaoğlan daha şanslı isimler.

3.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını formunu yükselten Folkart Society'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Bombacan, Karamıh, Koca Muğlalı ve My Sultan çekişmesine Ceylinsu da katılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlıların çimdeki maiden yarışında Onurum, Markiz ve Big Wolf öne çıkan taylar. Belle Isle yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Kır Kumru, Zor Zaman, Benli Sultan, Kayalarlı ve Süerdem öncelikli isimler.

Ananiya sürprizde. İyi şanslar.