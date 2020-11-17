1.AYAK: Dişi Arap taylarının 15 handikap yarışını kalabalık tutalım.

Hazinem, Arzu Gelin, Gökçekız, Kaçer Kızı ve Gürlür Kızı öncelikli isimler. Duyguece sürprizde.

2.AYAK: Özbilden "Canberk" koşusuna iyi hazırlandı.

Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

3.AYAK: Dişilerin 4 şartlı yarışında Berdar, Cat People, Pamphylia ve Last Chance Lady birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Suvla Point Taluzek ve Puro arasında birincilik düğümü çözülür.

Baydöker daha sonra.

5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 22 handikap kapışmasında Pancmahal, Babaoktay ve Mourinho birincilik adaylarım.

6.AYAK: İlk kez start alacak 2 yaşlıların koşusunda Curadh, Commitment, Turuvalı Helen ve Distinction öne çıkan taylar. İyi şanslar.