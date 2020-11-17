  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Özbilden şanslı
Özbilden şanslı ERGUN ONARIR Özbilden şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.11.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi Arap taylarının 15 handikap yarışını kalabalık tutalım.
Hazinem, Arzu Gelin, Gökçekız, Kaçer Kızı ve Gürlür Kızı öncelikli isimler. Duyguece sürprizde.
2.AYAK: Özbilden "Canberk" koşusuna iyi hazırlandı.
Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
3.AYAK: Dişilerin 4 şartlı yarışında Berdar, Cat People, Pamphylia ve Last Chance Lady birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Suvla Point Taluzek ve Puro arasında birincilik düğümü çözülür.
Baydöker daha sonra.
5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 22 handikap kapışmasında Pancmahal, Babaoktay ve Mourinho birincilik adaylarım.
6.AYAK: İlk kez start alacak 2 yaşlıların koşusunda Curadh, Commitment, Turuvalı Helen ve Distinction öne çıkan taylar. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA