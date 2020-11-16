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Anasayfa Yazarlar Gökçekent şanslı
Gökçekent şanslı ERGUN ONARIR Gökçekent şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Barlıkefe, Ak İrem, Yakışıklı Mendo, Anıl Abi ve Baba Özeser öncelikli isimler.
Batuş yeri olanlara.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Miss Sultan, Yıldızkümesi, Master ve Malatya Gülü birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: 17 handikapta Taçsız Kral, Keleşhan ve Canımbabam arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Ünlüoğlu, Queen Of Proti ve Gray Tail arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Gökçekent'in kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler tek yazsın!
6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikapta Çılgın Ejder, Yadigar Bey, Kayalaska ve Sarrafşah öne çıkıyor.
Fadik yeri olanlarca işaretlenmeli.

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