1.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Barlıkefe, Ak İrem, Yakışıklı Mendo, Anıl Abi ve Baba Özeser öncelikli isimler.

Batuş yeri olanlara.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Miss Sultan, Yıldızkümesi, Master ve Malatya Gülü birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: 17 handikapta Taçsız Kral, Keleşhan ve Canımbabam arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Ünlüoğlu, Queen Of Proti ve Gray Tail arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Gökçekent'in kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler tek yazsın!

6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikapta Çılgın Ejder, Yadigar Bey, Kayalaska ve Sarrafşah öne çıkıyor.

Fadik yeri olanlarca işaretlenmeli.