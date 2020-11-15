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Anasayfa Yazarlar Sharpa formda
Sharpa formda ERGUN ONARIR Sharpa formda ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.11.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Vivaldi Storm, Legend Of Love, Bye Bye Lullaby, Ginger Snap ve Smart Girl öne çıkan taylar.
2.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap kapışmasında Yolkıran, Yeşilkale, Laz Oğlum, Mehtar, İztan ve Karaçetin öncelikli isimler.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli yarışında Kalkandere, Lady Kara ve Brentwood çekişmesine Bozdağ Beyi de katılabilir.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin kupa mücadelesinde Spread The Joy, Alpha Kurt, Sensizim ve Bumerang arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: "Marmara" grup 2 koşusunda sert rakiplerine rağmen formunu üst düzeye taşıyan Sharpa'dan başarı bekliyorum.
6.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Sevinsevil ve Hanamichi kapışması kazananı belirler.

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