1.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Vivaldi Storm, Legend Of Love, Bye Bye Lullaby, Ginger Snap ve Smart Girl öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap kapışmasında Yolkıran, Yeşilkale, Laz Oğlum, Mehtar, İztan ve Karaçetin öncelikli isimler.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli yarışında Kalkandere, Lady Kara ve Brentwood çekişmesine Bozdağ Beyi de katılabilir.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kupa mücadelesinde Spread The Joy, Alpha Kurt, Sensizim ve Bumerang arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: "Marmara" grup 2 koşusunda sert rakiplerine rağmen formunu üst düzeye taşıyan Sharpa'dan başarı bekliyorum.

6.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Sevinsevil ve Hanamichi kapışması kazananı belirler.