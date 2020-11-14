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Anasayfa Yazarlar Bay Uçan şanslı
Bay Uçan şanslı ERGUN ONARIR Bay Uçan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.11.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Kuru Soğan, Neyzen, Congenial Son ve Değirmendere Beyi öncelikli isimler. Çatalkaya yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 14 handikap kapışmasında Ashünkar, İzbırak, Baba Çınar, Eses Fırtına ve Babakale öne çıkıyor.
Uçan Çelik ve Kiyaset geniş oynayanlara, 3.AYAK: 2 yaşlıların kısa vade yarışında Gurme, Black Phantom ve Dev Adam birinciliğe yakın taylar.
4.AYAK: Arap taylarının "Datça" koşusunda Ozgan, Safari ve Eminadam kapışması yaşanacak.
5.AYAK: Maiden yarışta Bay Haber, Kafkasım, Son Mahsül ve Tumbul Orhan ilk birincilikleri için daha şanslı gördüğüm taylar.
6.AYAK: Arapların kum pistteki kapanış koşusunda favorim Bay Uçan. Kolay bir birincilik alır.

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