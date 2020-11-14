1.AYAK: İngilizlerin kumdaki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Kuru Soğan, Neyzen, Congenial Son ve Değirmendere Beyi öncelikli isimler. Çatalkaya yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 14 handikap kapışmasında Ashünkar, İzbırak, Baba Çınar, Eses Fırtına ve Babakale öne çıkıyor.

Uçan Çelik ve Kiyaset geniş oynayanlara, 3.AYAK: 2 yaşlıların kısa vade yarışında Gurme, Black Phantom ve Dev Adam birinciliğe yakın taylar.

4.AYAK: Arap taylarının "Datça" koşusunda Ozgan, Safari ve Eminadam kapışması yaşanacak.

5.AYAK: Maiden yarışta Bay Haber, Kafkasım, Son Mahsül ve Tumbul Orhan ilk birincilikleri için daha şanslı gördüğüm taylar.

6.AYAK: Arapların kum pistteki kapanış koşusunda favorim Bay Uçan. Kolay bir birincilik alır.