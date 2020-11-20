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Anasayfa Yazarlar Karbatur şanslı
Karbatur şanslı ERGUN ONARIR Karbatur şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.11.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki 15 handikap yarışında Sönmezbey, Kızıl Yağız, Wolf Polat, Team Master ve Believe In Me çekişmesine King Victory de katılabilir.
2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Karakaplı, Neniş ve Ateşin Kızı birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Çimdeki "Satış 3" koşusunda Kingdom Of Fire, Mi Victoria, Etyopyalı ve Filandoz kapışmasını izleyeceğiz. Elka rakiplerinin hatasını kollayacak.
4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Laz Oğlum, İşinibilir, Tatavla ve Karazeytin öncelikli isimler.
Alsancaklı sürprizde.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin "Kızkulesi" koşusunda Malones, Çirçuz ve Cheri Cheri Lady arasında birincilik paylaşılır.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Karbatur'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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