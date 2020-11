1.AYAK: Tayların çim pistteki 15 handikap yarışında Sönmezbey, Kızıl Yağız, Wolf Polat, Team Master ve Believe In Me çekişmesine King Victory de katılabilir.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Karakaplı, Neniş ve Ateşin Kızı birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: Çimdeki "Satış 3" koşusunda Kingdom Of Fire, Mi Victoria, Etyopyalı ve Filandoz kapışmasını izleyeceğiz. Elka rakiplerinin hatasını kollayacak.

4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Laz Oğlum, İşinibilir, Tatavla ve Karazeytin öncelikli isimler.

Alsancaklı sürprizde.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin "Kızkulesi" koşusunda Malones, Çirçuz ve Cheri Cheri Lady arasında birincilik paylaşılır.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Karbatur'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.