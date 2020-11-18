1.AYAK: Arapların "Muzaffer Bozok" koşusunda Selkut, Akarnejat ve Ertemiz öncelikli isimler. Sürprizciler Çakmakşah, Aslanturbo ve Onurluefe'ye şans tanısın.

2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Ciğerdelen, Fırtınakasım, Atardamar, Kubalı, Yurthan ve Beyobası arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Talha Dinçel" kupası için Uludaz ve My Billionaire ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Unıque Bella, Sorayya, Integral, Fearless Lady ve Royal Astoria öne çıkan taylar.

5.AYAK: Dişi tayların "Z.Erişen" grup 3 koşusunda Moorland, Mindhunter, Mala Moja ve Prior kupaya talip isimler.

6.AYAK: Arap taylarının kağ,panış koşusunu formunu geliştiren Kızıloğlum'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.