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Kızıloğlum tek ERGUN ONARIR Kızıloğlum tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların "Muzaffer Bozok" koşusunda Selkut, Akarnejat ve Ertemiz öncelikli isimler. Sürprizciler Çakmakşah, Aslanturbo ve Onurluefe'ye şans tanısın.
2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Ciğerdelen, Fırtınakasım, Atardamar, Kubalı, Yurthan ve Beyobası arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Talha Dinçel" kupası için Uludaz ve My Billionaire ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Unıque Bella, Sorayya, Integral, Fearless Lady ve Royal Astoria öne çıkan taylar.
5.AYAK: Dişi tayların "Z.Erişen" grup 3 koşusunda Moorland, Mindhunter, Mala Moja ve Prior kupaya talip isimler.
6.AYAK: Arap taylarının kağ,panış koşusunu formunu geliştiren Kızıloğlum'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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