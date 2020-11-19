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Anasayfa Yazarlar El Mescalero
El Mescalero ERGUN ONARIR El Mescalero ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.11.2020, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Pride Of Turks, Jezebel, Silent Rain, Speed Up, İyimser Bir Gül ve Unique Style birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki kısa vade yarışında Pıtır, Sıryiğit, Köyağası Demir, Tırak ve Deniz Kurdu çekişmesi kazananı belirler.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap kapışmasında Ergüçlü, Gürdenli, Yarımada ve Şerif Ağa arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade "FİCAC" koşusunda Victory Rhythm, Alpdağı ve Obrada arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Esanadolu ve Ashünkar çekişmesını izleyeceğiz. Tamerşah rakiplerinin hatasını kollayacak.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışını ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen El Mescelaro'nun kazanmasını bekliyorum.

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