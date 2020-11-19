1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Pride Of Turks, Jezebel, Silent Rain, Speed Up, İyimser Bir Gül ve Unique Style birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki kısa vade yarışında Pıtır, Sıryiğit, Köyağası Demir, Tırak ve Deniz Kurdu çekişmesi kazananı belirler.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap kapışmasında Ergüçlü, Gürdenli, Yarımada ve Şerif Ağa arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade "FİCAC" koşusunda Victory Rhythm, Alpdağı ve Obrada arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Esanadolu ve Ashünkar çekişmesını izleyeceğiz. Tamerşah rakiplerinin hatasını kollayacak.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikap yarışını ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen El Mescelaro'nun kazanmasını bekliyorum.