1.AYAK: 4 Yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Altınzele, Calibe Tay, Sermanur ve Özburgaz öncelikli isimler. Fadik ve Deniz Gözlüm yeri olanlara.

2.AYAK: Araplaraın yamaklara ait 3 şartlı kapışmasında Harikulade, Alesta, Ondörtşabat, Oğlum Kübeş ve Tutana arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Village Hoof, Over Clouds ve Balballılı çekişmesini izleyeceğiz.

Aytemiz hata kollayacak.

4.AYAK: Tayların uzun mesafeli kısa vade yarışında Zdravets, Black Panther, Cat.The Rhythm ve Parıon arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Philberta, Daylight Dreams ve The Last Rain öne çıkan taylar. Silver Orbit'e dikkat.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış koşusunda İzmir'de hazırlanarak Bursa'ya giden Vaseem'den başarı bekliyorum.

Tek yazılabilir.