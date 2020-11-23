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Anasayfa Yazarlar Vaseem şanslı
Vaseem şanslı ERGUN ONARIR Vaseem şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.11.2020, 00:00

1.AYAK: 4 Yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Altınzele, Calibe Tay, Sermanur ve Özburgaz öncelikli isimler. Fadik ve Deniz Gözlüm yeri olanlara.
2.AYAK: Araplaraın yamaklara ait 3 şartlı kapışmasında Harikulade, Alesta, Ondörtşabat, Oğlum Kübeş ve Tutana arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Village Hoof, Over Clouds ve Balballılı çekişmesini izleyeceğiz.
Aytemiz hata kollayacak.
4.AYAK: Tayların uzun mesafeli kısa vade yarışında Zdravets, Black Panther, Cat.The Rhythm ve Parıon arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Philberta, Daylight Dreams ve The Last Rain öne çıkan taylar. Silver Orbit'e dikkat.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış koşusunda İzmir'de hazırlanarak Bursa'ya giden Vaseem'den başarı bekliyorum.
Tek yazılabilir.

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