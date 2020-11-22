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Anasayfa Yazarlar Kuddusi şanslı
Kuddusi şanslı ERGUN ONARIR Kuddusi şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.11.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında T.Black Stallion, Ashera, Kuababa ve Grey Cloud daha şanslı isimler.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 hamdikap yarışında Turbocu, Arabian Prince ve Akdamar öne çıkıyor.
Çetinsu ve Aydere Ağası yeri olanlara
3.AYAK: Tayların "Ekrem Kurt" koşusu mücadeleli geçecek. Kingsman, Petrocelli, Atıcı Bey, King Cha Cha ve Winner Man arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının 15 handikap yarışını formunu zirveye taşıyan Kuddusi'nin kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Captains Key ve Yılmazer öne çıkan taylar.
Berken de dikkate alınmalı.
6.AYAK: Sentetikteki kapanış koşusunda Tanırkız, Tayların Güzeli, Çekeçeke ve Aksi Seda, Nedret ve Orman Esintisi birincilik adaylarım.

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