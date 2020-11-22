1.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında T.Black Stallion, Ashera, Kuababa ve Grey Cloud daha şanslı isimler.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 hamdikap yarışında Turbocu, Arabian Prince ve Akdamar öne çıkıyor.

Çetinsu ve Aydere Ağası yeri olanlara

3.AYAK: Tayların "Ekrem Kurt" koşusu mücadeleli geçecek. Kingsman, Petrocelli, Atıcı Bey, King Cha Cha ve Winner Man arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arap taylarının 15 handikap yarışını formunu zirveye taşıyan Kuddusi'nin kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Captains Key ve Yılmazer öne çıkan taylar.

Berken de dikkate alınmalı.

6.AYAK: Sentetikteki kapanış koşusunda Tanırkız, Tayların Güzeli, Çekeçeke ve Aksi Seda, Nedret ve Orman Esintisi birincilik adaylarım.