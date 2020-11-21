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Komşu Özcan ERGUN ONARIR Komşu Özcan ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.11.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 16 handikap kapışmasında Asude Sultan, Cool Image, Şehriban, Danielas Daughter ve Over All öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Haşim Oğlu, Sultan Joker, Baruthan ve Bahariye birinciliğe daha yakın taylar.
Yağızer sürpriz.
3.AYAK: "Şirince koşusunda Doğa Kanunu, Ring Of Fire ve Premium Mouver arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
4.AYAK: Arapların kumdaki mukavemet yarışında Özçocuk, Kızılhan, Şanslı Kafkas ve Fıratın Öfkesi birincilik adaylarım.
5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında formunu geliştiren Komşu Özcan öne çıkıyor. Riski sevenler tek yazsın!
6.AYAK: Yarış kazanmamış tayların 19 şartlı yarışında Ceteris Paribus, Goldblue, Azrasatar ve Miss Heartbreaker kapışması yaşanacak.

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