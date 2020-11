1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 16 handikap kapışmasında Asude Sultan, Cool Image, Şehriban, Danielas Daughter ve Over All öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Haşim Oğlu, Sultan Joker, Baruthan ve Bahariye birinciliğe daha yakın taylar.

Yağızer sürpriz.

3.AYAK: "Şirince koşusunda Doğa Kanunu, Ring Of Fire ve Premium Mouver arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: Arapların kumdaki mukavemet yarışında Özçocuk, Kızılhan, Şanslı Kafkas ve Fıratın Öfkesi birincilik adaylarım.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında formunu geliştiren Komşu Özcan öne çıkıyor. Riski sevenler tek yazsın!

6.AYAK: Yarış kazanmamış tayların 19 şartlı yarışında Ceteris Paribus, Goldblue, Azrasatar ve Miss Heartbreaker kapışması yaşanacak.