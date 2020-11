1.AYAK: Tayların çim pistteki 17 handikap yarışında Sun Time, Yamanbey, Vivaldi Storm, Doğu Prensi, Josephine ve Ginger Snap arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap kapışmasında Daloğlu, Akdamar, Ulubatur ve Duman birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: "Atıf Esenbel" grup 3 yarışını sert rakiplerine rağmen formunu zirveye taşıyan Sharpa'nın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Ru.Of Darkness, Excevation ve King Leonidas öne çıkan taylar. Northman yeri olanlara.

5.AYAK: Grup 2 "Sakarya" koşusunda Anadolu Aslanı ve Gülüm Osman ayrımsız kuponlarda yer almalı. Real Runner sürprizde.

6.AYAK: Veliefendi'deki yılın son çim yarışında 3 yaşlı taylar kapanışı yapacak.

Folgore, Sugar Man, Secret Eagle, She Is The One ve Happy Time öncelikli isimler.